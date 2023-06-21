Кличко показал, как идет ремонт дороги на улице Пирогова в Киеве. Видео

В Киеве дорожники продолжают обновлять дорогу по улице Пирогова в Шевченковском районе столицы. В частности, здесь сделают более широкие тротуары, обустроят подземные свалки и велодорожки.

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Об этом мэр столицы Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. По его словам, работы ориентировочно должны закончить через месяц (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Город обновляет дороги там, где это наиболее необходимо. Продолжаются работы и в районах на левом берегу столицы, и в центре – где большой трафик, много машин и много пешеходов. Мы, даже в сложных условиях военного положения, делаем все для надлежащего удержания дорожной инфраструктуры и обновления дорог, которые не видели ремонта по 40 лет", – рассказал Кличко.

По его словам, одной из улиц, где ремонтируют дороги, является Пирогова. Специалисты делают широкие тротуары для удобства пешеходов, подземные свалки, велодорожки и прочее.

Напомним, в Киеве продолжаются капитальные и текущие ремонты дорог. Дорожники обновляют наиболее проблемные по состоянию объекты и те, ремонт которых начали раньше.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области закончились работы по строительству 50-метрового моста через реку Ирпень, который был уничтожен во время боевых действий в марте 2022 года. Это позволило восстановить прямое сообщение между Фастовом и Киевом.

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