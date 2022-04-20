В Киеве активисты смогли остановить снос исторического здания. Фото

В Подольском районе Киева активисты остановили демонтаж исторического здания. Речь идет о строении, где в начале 1900-х годов размещался полицейский участок.

Об этом сообщили в социальных сетях. Здание расположено на улице Цимлянский переулок, 3.

"В Подольском районе Киева украинские защитники остановили демонтаж исторического здания в Подольском районе. Речь идет о Полицейском участке 1902 года, находящемся по адресу Цимлянский переулок, 3", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что техника уже приступила к сносу здания и часть строения уже разрушена.

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Напомним, в столичный Шевченковский районный суд запретил демонтаж здания, известного как "Цветы Украины" в Киеве из-за нарушения неимущественных авторских прав архитектора здания.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве архитекторы призвали срочно остановить разрушение павильона №19 на столичном ВДНХ. На этом месте планируют построить так называемый Президентский университет.