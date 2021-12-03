В Киеве 3 декабря могут ограничить работу метро: названа причина

В Киеве в пятницу, 3 декабря, на стадионе НСК "Олимпийский" пройдет матч между командами "Львов" (Львов) и "Шахтер" (Донецк). Из-за этого возможны некоторые изменения в работе столичного метро.

Об этом сообщили в пресс-службе коммунального предприятия "Киевский метрополитен". Спортивное мероприятие начнется в 17:00.

"Сегодня, 3 декабря, в связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Шахтер" (Донецк) и "Львов" (Львов) возможны некоторые изменения в работе столичного метрополитена. Так, перед началом игры возможно ограничение станции "Олимпийская" на вход. После завершения возможно ограничение (закрытие) на вход станций "Дворец спорта", "Олимпийская" и "Площадь Льва Толстого", – сообщили в пресс-службе.

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В метрополитене добавили, что эти меры предпринимаются чтобы не допустить массового скопления пассажиров на платформах станций.

Напомним, на Оболонско-Теремковской линии метро Киева начал ездить модернизированный поезд с удобной для пассажиров системой оповещения. В частности, станции на схеме маршрута подсвечиваются, что позволяет понять, где вы находитесь.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что на столичной станции из-за того, что на станции метро "Палац Украина" на рельсы упала женщины, временно останавливали движение поездов. Пострадавшую из-под вагона достали спасатели и передали медикам.