В киевском метро человек упал на рельсы, движение поездов остановлено. Видео

В Киеве на станции метрополитена "Дворец Украина" на рельсы упала девушка. Движение поездов было временно приостановлено.

Об этом сообщили в Telegram- канале "Kyiv Metro Alert – уведомление киевского метрополитена". Инцидент произошел в четверг, 2 декабря (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Как говорится в сообщении, на место вызвали медицинских работников и представителей Национальной полиции Украины. "Проводится необходимая работа", – отметили авторы.

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Движение поездов по Оболонско-Теремковской линии было ограничено. Поезда следовали станциями "Героев Днепра" – "Олимпийская", "Васильковская" – "Теремки". По состоянию на 18:30 движение на синей ветке метро возобновили.

О состоянии пострадавшей в настоящее время неизвестно. В пресс-службе Главного управления Национальной полиции в Киеве изданию "Сегодня" рассказали, что сейчас ее пытаются поднять на перрон. Для этого пришлось обесточить рельсы.

"Спасательная операция продолжается. Возраст девушки и причина падения пока неизвестны", – пишет издание.

Как сообщал OBOZREVATEL, 15 июля в киевском метрополитене произошло ЧП. На перегоне "Дарница" – "Левобережная" человек упал под поезд. Он погиб на месте.