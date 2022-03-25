В КГГА рассказали, как в Киеве ремонтируют поврежденные, в том числе из-за обстрелов, коммуникации

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В Киеве, несмотря на военное положение, аварийные бригады круглосуточно работают для устранения повреждений сетей. Всего задействовано около 400 коммунальщиков.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Аварии, в том числе и произошедшие в результате обстрелов, устраняют профессионально и оперативно.

"Около 400 работников аварийных бригад "Киевтеплоэнерго" и "Киевводоканала" в круглосуточном режиме устраняют аварийные повреждения на тепловых, водопроводных и канализационных сетях города", – рассказали в КГГА.

В пресс-службе добавили, что для аварийно-восстановительным работам в общей сложности задействовано около 150 единиц техники. Это спецаварийки, экскаваторы, самосвалы, сварочные авто, компрессоры гидромашины и так далее.

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Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве сотрудники коммунальных служб продолжают устанавливать сооружения, которые должны защитить столичные памятники от возможных обстрелов. В частности, подобные работы завершаются в парке Владимирская горка.

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