В КГГА показали, как защищают памятники Киева от возможных обстрелов. Фото

В Киеве сотрудники коммунальных служб продолжают устанавливать сооружения, которые должны защитить столичные памятники от возможных обстрелов. В частности, подобные работы завершаются в парке Владимирская горка.

Об этом в своем Telegram-канале сообщил заместитель председателя КГГА Константин Усов. Для этого, в том числе, используют мешки с песком.

"В Киеве защищают памятники", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что монумент Владимиру Великому в центре столицы, укрыт сеткой и специальными лесами. Также рабочие обложили мешками с песком один из памятников в парке Владимирская горка.

Видео дня

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве приступили к установке защитных конструкций для памятников культурного наследия. Уже завершены работы у памятника Самсону, а также завершают устанавливать защиту памятника Владимиру.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале obozrevatel. Не ведитесь на фейки!