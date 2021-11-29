Когда в Киеве начнут работать елочные базары: власти назвали дату

В Киеве с 15 декабря начнут работать елочные базары. Количество точек, где можно будет приобрести сосны или ели, еще неизвестно.

Об этом сообщили в в Киевской городской государственной администрации, передает издание "Сегодня". Все деревья на официальных локациях будут чипированы.

"Официально елочные базары начнут свою работу с 15 декабря и будут действовать по 31 декабря. Основным организатором елочных базаров в этом году будет КП "Городской магазин" – заключать договора с предпринимателями. Продажа елок будет проводиться, как и прошлом году – новогодние деревца должны быть с чипами и документами, откуда их привезли", – сообщили в КГГА.

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Там отметили, что точное количество точек по продаже пока не утверждено, но скорее всего, их будет, как и в 2020 году – несколько десятков. Цены на ели и сосны пока неизвестны, но стоимость одного торгового места для предпринимателей составит 5 тысяч гривен.

После того, как елочные базары закроются продавцы будут обязаны самостоятельно убрать нераспроданные деревья.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве 25 ноября работники коммунальных служб приступили к подготовке улицы Крещатик к новогодним праздникам.