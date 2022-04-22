В КГГА рассказали, как готовят столицу к лету и где ремонтируют дороги

В Киеве коммунальные службы приступили к весеннему ремонту городских улиц. Кроме того, рабочие очищают ливнестоки и убирают остановки, а также проводят ремонт дорог.

Об этом сообщил первый заместитель главы КГГА Николай Поворозник, передает пресс-служба ведомства. Столица продолжает жить в условиях военного времени.

"Во всех районах города проводится ручная и механизированная уборка транспортных артерий, тротуаров, остановочных комплексов и очистки ливнеприемников. Также специалисты столичных ШЭУ проводят подготовительные работы по текущему ремонту дорожного покрытия и плановые ямочные ремонты", – рассказал Поворозник.

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Он уточнил, что прежде всего во время ремонтных работ на дорогах ликвидируют ямы, выбоины, трещины в асфальтовом покрытии проезжих частей улиц.

"В частности, такие работы уже провели на улицах Гришко, Ревуцкого, Драгоманова, Дьяченко, Боровая, Харченко и многих другие", – резюмировал Поворозник.

Напомним, в столице возобновили работу трамвайных маршрутов № 1 и 5. Интервал движения составит от 12 до 20 минут, в зависимости от линии. Ранее запустили трамвайный маршрут № 28Д. Транспорт будет курсировать от улицы Милославской до станции метро "Позняки".

15 апреля поезда киевского метро возобновили движение по обоим путям на синей и зеленой линиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, жители Киева опять смогут получать уведомления от коммунальных служб в своих смартфонах. Они приходят в приложение "Киев Цифровой".