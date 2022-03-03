В КГГА призвали киевлян пока выбрасывать в мусор только органику
В Киеве несмотря военное положение и российскую агрессию коммунальщики продолжают в штатном режиме вывозить мусор. При этом жителей города призвали выбрасывать, в первую очередь, органику.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Отходы вывозятся даже при том, что значительная часть водителей с мусоровозов оружием в руках защищают столицу от оккупантов.
В КГГА отметили, что выполнение этих пунктов поможет городу обеспечивать регулярный вывоз отходов, а также безопасность работников:
выбрасывайте в контейнеры, в первую очередь, только органику и средства гигиены.
пока не выбрасывайте пластик, бумагу, картон и другие отходы, которые можно некоторое время складировать в помещении
не выбрасывайте отходы без пакетов или в разорванных пакетах – грузчики тратят лишнее время, чтобы собрать разбросанный во дворе мусор.
Напомним, утром четверга, 24 февраля, жители украинской столицы Киева проснулись от звуков громких взрывов. О взрывах также сообщали люди в Одессе, Харькове и других городах.
В Киеве во вторник, 1 марта, в результате атаки российских оккупантов есть жертвы среди мирного населения. Из-за попадания в телебашню двух, по предварительным данным, ракет погибли пять жителей города.
Мэр Виталий Кличко призвал жителей столицы и не терять выдержки. Власти продолжают обеспечивать работу города.
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