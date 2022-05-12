В ГСЧС показали, как разминируют водоемы Киевской области. Фото и видео

Для разминирования акватории Киевской области задействовали саперов-водолазов. Они занимаются поиском взрывоопасных предметов на дне реки Днепр и в водоемах региона.

Об этом сообщили в пресс-службе Государственной службы по чрезвычайным ситуациям. Пиротехники продолжают разминирование Киевщины (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

"Водолазные подразделения Мобильного спасательного центра быстрого реагирования ГСЧС Украины обследуют и очищают акваторию Киевской области от взрывоопасных предметов", – рассказали в ГСЧС.

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Напомним, в Киевской области во вторник, 10 мая, пиротехники обнаружили гранаты, неуправляемые ракеты и осколочные боеприпасы. Взрывоопасные находки были обезврежены и уничтожены.

Отметим, на Киевщине саперы продолжают работы по разминированию региона. Среди уничтоженных взрывоопасных предметов авиабомба ФАБ-500.

Как писал OBOZREVATEL, в Киевской области в среду, 11 мая саперы нашли и обезвредили 491 взрывоопасный предмет. За все время проведения соответствующих работ – 31 217.