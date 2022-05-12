На Киевщине саперы нашли и обезвредили почти 500 взрывоопасных предметов
В Киевской области в среду, 11 мая саперы нашли и обезвредили 491 взрывоопасный предмет. За все время проведения соответствующих работ – 31 217.
Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации (КОВА). Пиротехники продолжают разминирование региона.
Так, за минувшие сутки спасатели обследовали:
Бучанский район: г. Буча, пгт Бородянка, пгт Гостомель, с. Андреевка, с. Загальцы, с. Блиставица, с. Бабицы, с. Здвижевка, с. Буда, с. Мирча, с. Мироцкое, с. Бузовая, с. Личанка;
Броварской район: с. Бервица, с. Русанов, пгт Калита, с. Квитневе;
Вышгородский район: пгт Дымер, с. Кухари, с. Залишаны, с. Марьяновка, с. Зеленая Поляна, с. Стешин, с. Феневичи, с. Обуховичи;
Белоцерковский район: г. Белая Церковь, с. Гейсиха;
Фастовский район: пгт Глеваха.
"11 мая в ходе работ специалисты обезвредили 491 взрывоопасный предмет. А всего за все время – 31 217", – резюмировали в КОВА.
Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области во вторник, 10 мая, пиротехники обнаружили гранаты, неуправляемые ракеты и осколочные боеприпасы. Взрывоопасные находки были обезврежены и уничтожены.