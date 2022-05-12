На Киевщине саперы нашли и обезвредили почти 500 взрывоопасных предметов

В Киевской области в среду, 11 мая саперы нашли и обезвредили 491 взрывоопасный предмет. За все время проведения соответствующих работ – 31 217.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской областной военной администрации (КОВА). Пиротехники продолжают разминирование региона.

Так, за минувшие сутки спасатели обследовали:

Бучанский район: г. Буча, пгт Бородянка, пгт Гостомель, с. Андреевка, с. Загальцы, с. Блиставица, с. Бабицы, с. Здвижевка, с. Буда, с. Мирча, с. Мироцкое, с. Бузовая, с. Личанка;

Броварской район: с. Бервица, с. Русанов, пгт Калита, с. Квитневе;

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Вышгородский район: пгт Дымер, с. Кухари, с. Залишаны, с. Марьяновка, с. Зеленая Поляна, с. Стешин, с. Феневичи, с. Обуховичи;

Белоцерковский район: г. Белая Церковь, с. Гейсиха;

Фастовский район: пгт Глеваха.

"11 мая в ходе работ специалисты обезвредили 491 взрывоопасный предмет. А всего за все время – 31 217", – резюмировали в КОВА.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области во вторник, 10 мая, пиротехники обнаружили гранаты, неуправляемые ракеты и осколочные боеприпасы. Взрывоопасные находки были обезврежены и уничтожены.