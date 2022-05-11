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На Киевщине саперы нашли и обезвредили неуправляемые ракеты и осколочные боеприпасы. Фото

Олег Тимченко
Происшествия
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Саперы продолжают разминирование Киевщины

В Киевской области во вторник, 10 мая, пиротехники обнаружили гранаты, неуправляемые ракеты и осколочные боеприпасы. Взрывоопасные находки были обезврежены и уничтожены.

Об этом сообщили в пресс-службе полиции Киевщины. Саперы продолжают работы по разминированию региона.

Так, в Макарове взрывотехники обнаружили металлические части реактивных снарядов в РСЗО "Ураган" и обезвредили неуправляемую авиационную ракету С-8КОМ калибра 80 мм.

"В селе Софиевская Борщаговка изъято 28 гранат "ВОГ-25", три подрывателя типа "УЗРГМ-2", четыре пиротехнических изделия военного назначения и граната "РГД-5". В Большой Дымерке в Броварском районе также обнаружили и обезвредили неуправляемую авиационную ракету С-8КОМ", – отметили в полиции.

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Саперы продолжают работы по разминированию региона.
Взрывоопасные находки были обезврежены и уничтожены.
Среди находок взрыватели.
Саперы продолжают работы по разминированию региона.

Правоохранители в очередной раз призвали граждан в случае обнаружения подозрительных предметов не трогать их, а сообщать саперам.

Как писал OBOZREVATEL, в Киевской области саперы продолжают работы по разминированию региона. Среди уничтоженных взрывоопасных предметов авиабомба ФАБ-500.