В Госэкоинспекции прокомментировали скандал с вырубкой вековых деревьев в Киеве

Специалисты Государственной экологической инспекции Украины осуществили предварительный осмотр участка в Голосеевском лесу, где было совершено удаления деревьев, которое возмутило киевлян.

Об этом OBOZREVATEL сообщили в Госэкоинспекции.

"При обследовании участка инспекторы установили вырубку 14 дубов, 4 берез и 1 липы, которые находились в аварийном и сухостойных состоянии и несли угрозу жизни и здоровью людей. Специалистами ГЭИ установлено, что работы были выполнены согласно акту обследования зеленых насаждений", - сообщили в ГЭИ.

Также в ведомстве сообщили, что указанный акт обследования зеленых насаждений, подлежащих удалению, был составлен постоянной комиссией по обследованию зеленых насаждений города Киева с участием специалистов Управления городской станции защиты зеленых насаждений КО "Киевзеленстрой", Управление экологии и природных ресурсов исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации), государственной экологической инспекции Украины и заведующего лабораторией интродукции и селекции древесных растений Ботанического сада Национального университета биоресурсов и природопользования Украины.

Кроме того, Госэкоинспекция проведет внеплановую проверку факта удаления деревьев на указанном участке. Она продлится минимум 10 дней.

Как сообщал OBOZREVATEL, на прошлой неделе в Киеве разгорелся скандал из-за того, что неизвестные под видом работников коммунальной службы срезали 17 столетних дубов в Голосеевском лесу.