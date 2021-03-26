У Києві знищили столітні дуби в Голосіївському лісі – в Держекоінспекції назвали причину. Фото
У Києві розгорівся скандал через те, що невідомі під виглядом працівників комунальної служби зрізали 17 столітніх дубів у Голосіївському лісі.
Про це повідомив паблік "Клуб Корінного Киянина".
"За Сільськогосподарським провулком, біля ботанічного саду НУБіП, представники "Зеленбуду" зрізали 17 столітніх дубів. У них на руках були документи про те, що вони мають право зрізати сухостій. Однак жоден із дубів не був сухим", – повідомили в пабліку.
Там уточнили, що представники комунальної служби відповіли людям, що дерева росли не на території Голосіївського парку, а в ботанічному саду Національного університету біоресурсів і природокористування та в них є на це повне право.
Як виявилося, КО "Київзеленбуд" не має до цього випадку жодного стосунку. Керівництво комунального об'єднання вже подало скаргу до Державної екологічної інспекції України.
У ДЕІ Столичного округу OBOZREVATEL повідомили, що виїхали на місце інциденту, в п'ятницю, 26 березня, для з'ясування всіх обставин НП.
Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, київська влада хоче через суд зобов'язати Міноборони реставрувати будинок Сікорського в Києві.