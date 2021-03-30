У Держекоінспекції прокоментували скандал із вирубкою вікових дерев у Києві

Фахівці Державної екологічної інспекції України провели попередній огляд ділянки у Голосіївському лісі, де було здійснено видалення дерев, що обурило киян.

Про це OBOZREVATEL повідомили в Держекоінспекції.

"Під час обстеження ділянки інспектори встановили вирубку 14 дубів, 4 берез та 1 липи, які були в аварійному й сухостійному стані та становили загрозу життю та здоров’ю людей. Фахівцями ДЕІ встановлено, що роботи було виконано згідно з актом обстеження зелених насаджень", – повідомили в ДЕІ.

Також у відомстві повідомили, що вказаний акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню, було складено постійною комісією з обстеження зелених насаджень міста Києва за участю фахівців Управління міської станції захисту зелених насаджень КО "Київзеленбуд", Управління екології та природних ресурсів виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації), Державної екологічної інспекції України та завідувача лабораторії інтродукції та селекції деревних рослин Ботанічного саду Національного університету біоресурсів і природокористування України.

Крім того, Держекоінспекція проведе позапланову перевірку факту видалення дерев на вказаній ділянці. Вона триватиме щонайменше 10 днів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, минулого тижня у Києві розгорівся скандал через те, що невідомі під виглядом працівників комунальної служби зрізали 17 столітніх дубів у Голосіївському лісі.