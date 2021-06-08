В двух районах Киева не рекомендуют пить воду из крана: названа причина
В двух районах Киева 9 июня с 21:00 до 07:00 10 июня проведут плановую промывку сетей. Во время этих работ не рекомендуется пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд.
Как сообщили в пресс-службе "Киевводоканала" после завершения профилактических мероприятий перед применением воду нужно спустить в течение 15 минут.
В зону работ попадут сети Деснянского района:
ул. Драйзера;
пр-т. Маяковского;
ул. Сабурова;
ул. Закревского.
ул. Рокосовского;
ул. Кондратюка;
ул. Полярная;
ул. Калнышевского;
ул. Семьи Кульженко;
ул. Минское шоссе.
В "Киевводоканале" отметили, что профилактика проводят ночью, чтобы не создавать неудобства жителям столицы.
Напомним, в Киеве начиная с 7 мая коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" провело гидравлические испытания 33% теплосетей. Они обслуживают 4,1 тыс. зданий жилого и социального фонда.
Продолжаются испытания теплоисточников и сетей на проспектах Победы и Науки, а также на улицах Депутатской, Харченко, Полковой, Здолбуновской, Щусева и других.
Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 20 мая на Голосеевском проспекте произошла авария на теплосетях. В результате прорыва трубы из-под земли хлынул поток кипятка.