В двух районах Киева не рекомендуют пить воду из крана: названа причина

В двух районах Киева 9 июня с 21:00 до 07:00 10 июня проведут плановую промывку сетей. Во время этих работ не рекомендуется пользоваться водой из крана для приготовления пищи и санитарно-гигиенических нужд.

Как сообщили в пресс-службе "Киевводоканала" после завершения профилактических мероприятий перед применением воду нужно спустить в течение 15 минут.

В зону работ попадут сети Деснянского района:

ул. Драйзера;

пр-т. Маяковского;

ул. Сабурова;

ул. Закревского.

И Оболонского района:

ул. Рокосовского;

ул. Кондратюка;

ул. Полярная;

ул. Калнышевского;

ул. Семьи Кульженко;

ул. Минское шоссе.

В "Киевводоканале" отметили, что профилактика проводят ночью, чтобы не создавать неудобства жителям столицы.

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Напомним, в Киеве начиная с 7 мая коммунальное предприятие "Киевтеплоэнерго" провело гидравлические испытания 33% теплосетей. Они обслуживают 4,1 тыс. зданий жилого и социального фонда.

Продолжаются испытания теплоисточников и сетей на проспектах Победы и Науки, а также на улицах Депутатской, Харченко, Полковой, Здолбуновской, Щусева и других.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что 20 мая на Голосеевском проспекте произошла авария на теплосетях. В результате прорыва трубы из-под земли хлынул поток кипятка.