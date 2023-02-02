В ДТЭК рассказали, скольким семьям вернули свет в Киеве в течение января

В Киеве в январе этого года энергетики вернули свет почти для 230 тыс. семей. Специалисты уже 11 месяцев работают в условиях повышенного риска, чтобы возобновлять электроснабжение после российских обстрелов.

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Об этом сообщили в пресс-службе ДТЭК. Украинцев призывали потреблять электроэнергию сознательно.

"За первый месяц 2023 года энергетики ДТЭК возобновили электроснабжение почти для 230 тыс. семей в Киеве и 350 населенных пунктах Донецкой и Днепропетровской областей, оставшихся без света из-за обстрелов. Энергетики уже 11 месяцев работают в условиях повышенного риска, чтобы возобновлять электроснабжение после обстрелов", – говорится в сообщении.

В пресс-службе уточнили, что с начала полномасштабного вторжения они вернули свет уже 6,8 млн семей.

Добавим, что в случае длительных отключений света украинцы могут потерять возможность готовить еду. Особенно те, у кого в домах и квартирах стоят электроплиты. В этой связи важно запастись как продуктами, которые будут одновременно сытными и легкими в приготовлении, так и соответствующим оборудованием.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области продолжительность отключений света связана с низкими лимитами потребления. На сегодняшний день они составляют 50% потребностей всего региона.

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