В ботаническом саду Киева зацвели магнолии. Фото

В Шевченковском районе Киева, в ботаническом саду имени Фомина, началось цветение деревьев. В частности, цветы появились на магнолиях.

Об этом сообщили в социальных сетях. Несмотря на военное положение, в парк пришли жители столицы, для того чтобы сфотографироваться.

"В ботаническом саду имени Фомина цветут магнолии", – говорится в сообщении.

На опубликованных фото можно увидеть, что в сад пришли жители столицы, чтобы сделать снимок на память. В тоже время, некоторые посетители, несмотря на многочисленные просьбы, ради хорошего фото перелазят через ограждения.

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