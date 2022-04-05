Пришла 'русская весна': оккупанты уничтожили 'Добропарк' на Киевщине. Фото

Российские захватчики, находясь на Киевщине, нанесли беспощадный удар по частному дендрологическому парку "Добропарк" в селе Мотыжин. Там полностью уничтожены здания, транспорт, техника.

О разрушениях стало ясно после освобождения населенного пункта от оккупантов и зачистки территории. Об этом информирует официальная Facebook-страница известной туристической локации (чтобы посмотреть фото, доскролльте новость до конца).

"Полностью уничтожен главный дом, в котором недавно размещалась резиденция Доброчара, пострадали и все другие здания. Наголову уничтожен весь транспорт и техника. Даже садовые инструменты орки забрали с собой", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что состояние других потерь в парке оценить пока сложно. В то же время важно, что весь персонал жив и в безопасности.

"Добропарк" – парк в Украине, площадью 300 га, расположен в с. Мотыжин в 29 км от Киева. Был впервые открыт в 2020 году и является локацией для проведения семейных праздников, выставок, концертов, фестивалей и других культурно-массовых мероприятий.

Парк открывался в конце апреля. Ежесезонно его посещали тысячи туристов. Там можно было сфотографироваться в невероятных фиолетовых волнах лаванды, не менее красивой самшитовой долине, тюльпановых полях и долине с гаурой.

Пока неизвестно, откроется ли и когда именно парк в этом году, и смогут ли украинцы снова полюбоваться его красотой.

Как сообщал OBOZREVATEL:

в освобожденном от оккупантов селе Мотыжине обнаружили братскую могилу мирных жителей. Российские военные убивали людей со связанными руками.

Советник главы МВД Антон Геращенко показал жуткое видео с места братской могилы в Мотыжине. 4 апреля там побывали представители ведущих международных СМИ.

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