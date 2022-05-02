В Бородянке на седьмом этаже разрушенной многоэтажки заметили кота. Фото

В Бородянке Киевской области на седьмом этаже почти разрушенного российскими оккупантами дома заметили кота. Сейчас активисты ищут способ, чтобы забрать животное.

Об этом на своей странице в социальной сети Facebook сообщил Евгений Кибец. Как кот оказался на верхних этажах здания, пока неизвестно.

"Нужна машина с "вышкой". Кот на 7-м этаже несуществующего уже дома. Бородянка. Надо поехать. Кто поможет с контактами такой машины?" – написал Кибец.

Удалось ли снять кота, пока не сообщалось.

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Напомним, ранее в Бородянке Киевской области продолжается разбор разрушенных зданий. Во время поисковых работ бойцы ГСЧС нашли и спасли маленького котенка.

В Буче Киевской области активисты нашли собаку, которая жила в полуразрушенной многоэтажке. Пес, которого оставили хозяева, несмотря на голод, продолжал охранять квартиру.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киевской области столичные правоохранители нашли и спасли изнеможенную собаку породы кане-корсо. Якобы животное на улице оставили хозяева, которые эвакуировались в безопасное место.