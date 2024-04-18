В Берлин на протезирование поехали первые 13 украинских военных: Кличко рассказал подробности. Фото

В четверг, 18 апреля, первые 13 украинских защитников с ампутационными ранениями отправились в военный госпиталь Берлина, где им установят современные инновационные протезы. Вместе с ними поехали 6 киевских техников-протезистов, которые будут учиться в Германии по этому делу.

Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Сейчас в столице создают специальный центр протезирования военных на базе одной из больниц.

"Сегодня первые 13 украинских защитников с ампутационными ранениями отправились в военный госпиталь Берлина, где им установят современные инновационные протезы. В марте во время визита в Киев немецкие специалисты выразили готовность протезировать в Берлине 60 украинских военных", – рассказал Кличко.

Мэр Киева добавил, что вместе с защитниками поехали и 6 киевских техников-протезистов, которые будут учиться в Германии по этому делу. А по возвращении будут работать в новом Центре протезирования военных, который создается на базе городской больницы №12 совместно с немецкими специалистами.

"О содействии немцев в создании такого Центра я договорился с мэром Берлина Каем Вегнером во время визита в столицу Германии в сентябре прошлого года. Сегодня идет процесс поставки оборудования, закупленного немецкой стороной. Город начал обустраивать помещение будущего Центра", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Киевский городской совет в четверг, 11 апреля, во время заседания выделил еще более 1,5 миллиарда гривен в помощь военным. С этой суммой выходит, что столица с начала этого года направила на нужды сил безопасности и обороны более 6,5 миллиарда гривен.

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