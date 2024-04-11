Киевсовет планирует выделить более 1,5 млрд грн в помощь военным: Кличко рассказал подробности

Киевский городской совет в четверг, 11 апреля, во время заседания планирует выделить еще более 1,5 миллиарда гривен в помощь военным. С этой суммой выходит, что столица с начала этого года направила на нужды сил безопасности и обороны более 6,5 миллиарда гривен.

Об этом Киевский городской голова Виталий Кличко сообщил в своем Telegram-канале. Город продолжает поддерживать защитников Украины.

"Сегодня мы должны добавить еще более 1,5 миллиарда гривен в помощь нашим военным. Из них: 995 миллионов по программе "Защитник Киева". 30 миллионов – субвенция Министерству обороны Украины. Еще около 80 миллионов добавляем на обустройство фортификационных сооружений. И почти 460 миллионов гривен – по городской целевой программе "Забота" – на социальные выплаты для защитников и защитниц", – отметил Кличко.

Мэр Киева в своем сообщении напомнил, что на одном из прошлых заседаний депутаты Киевсовета увеличили финансирование потребностей сил безопасности и обороны до более чем 5 миллиардов гривен. Средства выделили из бюджета общины.

"Теперь увеличиваем еще. То есть, суммарно уже выходит, что Киев выделил более 6,5 миллиардов за период этого года. И мы, как я и говорил, продолжаем искать возможности, чтобы и дальше увеличивать финансирование потребностей военных и ветеранов", – подчеркнул Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам 112-й бригады ТрО почти 500 БПЛА разных типов, закупленных на средства города. Воины защищают независимость и целостность нашего государства в Донбассе.

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