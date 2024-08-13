"В армии служат только рабы": в Киеве произошел очередной скандал с участием водителя такси Uklon

В столице произошел скандал с участием водителя такси Uklon. Последний во время поездки заявил клиенту-военному, что в украинской армии "служат только рабы" и "вообще не нужно защищать эту страну".

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Об этом на своей странице в соцсети Facebook сообщил боец 95 отдельной десантно-штурмовой Полесской бригады ДШВ ВСУ Кирилл Лазаревич. В компании уже отреагировали на это событие.

"Вчера я узнал от водителя Uklon, что в армии служат только рабы, холопы и чернь, защищающие господ и бояр и вообще не нужно защищать эту страну. Дословная цитата. Человека даже не смутило то, что я был в форме. Но в то время моя форма спасла его лицо от повреждений. Надеюсь, что руководство компании избавится от этого коллаборанта как можно быстрее", – написал Лазаревич.

Стоит добавить, что в комментариях к посту представители сервиса обратились к защитнику Украины с просьбой связаться с ними.

"Для нас важно работать с теми, кто разделяет нашу позицию, а с таким мнением водителя мы категорически не согласны. Господин, напишете нам, пожалуйста, ваш номер, привязанный к приложению? Проверим и сообщим вам обновления по поводу вашего обращения", – добавили в Uklon.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве произошел очередной скандал с участием работника службы такси. Водитель во время поездки слушал российский шансон, а затем во время общения заявил пассажирке, что Крым никогда не был украинским, а "нам его просто дали".

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