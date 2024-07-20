"Нам его просто дали": в Киеве таксист заявил пассажирке, что Крым никогда не был украинским. Видео

В Киеве произошел очередной скандал с участием работника службы такси. Водитель во время поездки слушал российский шансон, а затем, во время общения, заявил пассажирке, что Крым никогда не был украинским, а "нам его просто дали".

Видео дня

Об этом на своей странице и соцсети Facebook сообщила ехавшая в этой машине жительница столицы Галина Морар. Компания Bolt уже устанавливает обстоятельства происшествия.

"Утро субботы. Еду в такси (Bolt. – Ред.) проводить мастер класс с семьями погибших Героев. С головы не следует убийство Фарион. Водитель включает русский шансон. Прошу выключить. Он спрашивает, а что не так. Начинаю понимать, что что-то действительно не так. На, казалось бы, простой вопрос "Чей Крым" отвечает, что он никогда не был украинским, а "нам его просто дали"… Вышла посреди дороги", – написала Морар.

На предоставленном киевлянкой видео можно увидеть, как водитель такси, отвечая на вопрос относительно Крыма, говорит, что "нет, его дали в 1956 году. Его просто дали".

В компании Bolt нам сообщили, что устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Как сообщал OBOZ.UA, в Киеве таксист Uklon отказался ждать клиентку с ребенком, уехал, а затем, когда женщина пыталась узнать, что произошло, обзывал ее с использованием нецензурных слов. Видео с рассказом о своих действиях водитель выложил в соцсетях, при этом называя украинский язык, на котором общалась киевлянка, "жлобским".

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