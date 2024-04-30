"Уже сегодня отправятся на фронт": в Киеве Кличко передал военным 20 новеньких пикапов. Фото

Мэр Киева Виталий Кличко передал бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск 20 новеньких пикапов Toyota Hilux, закупленных на средства города. Уже сегодня, во вторник, 30 апреля, машины будут отправлены на фронт.

Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжает поддерживать ВСУ.

"Сегодня передали бойцам 3-й отдельной штурмовой бригады Сухопутных войск 20 автомобилей – новеньких пикапов Toyota Hilux. Которые уже сегодня отправятся на фронт", – сообщил Кличко.

По словам мэра, с начала этого года для 3-й бригады город выделил из бюджета 60 миллионов гривен. На половину этих средств уже закупили эти пикапы.

"Также сегодня я под утро вернулся из Донбасса. Отвез помощь нескольким подразделениям на передовую – fpv-дроны, системы Starlink. Столица продолжает помогать нашим защитникам. С начала года Киев выделил из бюджета уже почти 6,5 млрд. гривен на нужды военных. И мы продолжим увеличивать помощь! Слава Украине!", – добавил Кличко.

Как сообщал OBOZ.UA, Киевский городской совет в четверг, 11 апреля, во время заседания выделил еще более 1,5 миллиарда гривен в помощь военным. С этой суммой выходит, что столица с начала этого года направила на нужды сил безопасности и обороны более 6,5 миллиарда гривен.

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