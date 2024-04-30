Передал дроны разных типов и системы Starlink: Кличко посетил защитников Украины в Донбассе. Видео

Мэр Киева Виталий Кличко снова посетил защитников Украины, отстаивающих нашу независимость и территориальную целостность на Донбассе. Он передал им, в частности, FPV-дроны и системы Starlink.

Об этом Киевский городской голова сообщил в своем Telegram-канале. Столица продолжает поддерживать ВСУ.

"Вернулся с Донбасса, где посетил наших защитников. В качестве благотворительной помощи бойцам 28 отдельной механизированной бригады передал 100 FPV-дронов и 2 Starlink. Военные 24 бригады получили 50 FPV-дронов и 2 Starlink. А также вручил бойцам отличия от столицы – медали "Честь. Слава. Государство". Защитникам 5 отдельной штурмовой — в подарок 2 Starlink. Но за средства общины, выделенные из городского бюджета, они закупили и на днях получили 150 дронов Mavic разных типов, 300 FPV-дронов, системы Starlink", – рассказал Кличко.

Мэр добавил, что, несмотря на сложную ситуацию на фронте, защитники нашего государства держатся, настроены решительно и рассчитывают на поддержку украинцев.

Как сообщал OBOZ.UA, Киевский городской совет в четверг, 11 апреля, во время заседания выделил еще более 1,5 миллиарда гривен в помощь военным. С этой суммой получается, что столица с начала этого года направила на нужды сил безопасности и обороны более 6,5 миллиарда гривен.

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