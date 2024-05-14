Убрали траву и мусор: в Киеве провели толоку у народного Мемориала памяти украинских воинов. Фото и видео

В центре Киева неравнодушные украинцы убрали траву и мусор из народного мемориала памяти украинских воинов. Он находится недалеко от Монумента Независимости.

Об этом сообщил корреспондент OBOZ.UA. Люди собрались около обеда во вторник, 14 мая.

Так, сегодня неравнодушные украинцы собрались в центре столицы, чтобы убрать траву и мусор из народного Мемориала памяти украинских воинов на Майдане Незалежности.

Они аккуратно сняли флажки, почистили под ними траву и мусор, привели в порядок портреты Героев, а затем вернули их на место.

Стоит добавить, что народный Мемориал расположен недалеко от Монумента Независимости.

Напомним, В Запорожской области во время выполнения боевого задания погиб военный из Киева Валерий Васильев. Жизнь защитника Украины оборвалась 4 мая в селе Роботино.

Как сообщал OBOZ.UA, отец погибшего защитника Мариуполя Александра Гряника Сергей поднялся на гору Хомяк, чтобы почтить память своего сына. На вершине горы все участники происшествия вспомнили тех, кто уже третий год находится в русском плену.

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