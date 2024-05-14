Остался верен присяге: на фронте погиб военный из Киева Валерий Васильев. Фото

В Запорожской области во время выполнения боевой задачи погиб военный из Киева Валерий Васильев. Жизнь защитника Украины оборвалась 4 мая в селе Роботино.

Об этом сообщили в пресс-службе Дарницкой районной госадминистрации столицы. Вечная память и слава Герою!

"Трагическая весть: погиб наш Защитник, дарничанин Валерий Васильев (18.09.1969-04.05.2024)", - говорится в сообщении.

Валерий родился в Киеве, работал художником на авиационном заводе. Прошел военную службу. Учился в Национальной академии изобразительного искусства и архитектуры, получил специальность художник реставратор. Был благословлен священником на иконопись, участвовал в росписи церкви Святого Николая на Аскольдовой могиле. Обладал техникой витража", – рассказали в РГА.

С начала полномасштабного вторжения добровольно вступил в ряды ВСУ. Герой выполнял боевые задания на Бахмутском, Запорожском и других опасных и трудных направлениях. К сожалению, 4 мая, защищая суверенитет и территориальную целостность Украины, героически погиб в населенном пункте Роботино.

"Валерий так и не успел доработать многие эскизы, которые ждали его воплощения… Искренние соболезнования семье, близким, родственникам, друзьям и всем знакомым Защитника", – добавили в РГА.

Как сообщал OBOZ.UA, на фронте в результате вражеских обстрелов погиб военный из Киевщины Виталий Дымарчук. Жизнь защитника Украины оборвалась 8 мая в Донецкой области.

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