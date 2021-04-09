У Кличко рассказали о принятых шагах и компенсаторах, которые помогают Киеву пережить локдаун

Марина Погорилко
Марина Погорилко
Жизнь столицы
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У Кличко рассказали о принятых шагах и компенсаторах, которые помогают Киеву пережить локдаун

Решение о введении нынешнего локдауна в Киеве является оправданным и жизненно необходимым, поскольку сейчас в городе наблюдается худшая вспышка с начала пандемии. В то же время столичная власть принимает все меры для поддержки граждан, малого и среднего бизнеса.

Об этом в своем Telegram-канале написал глава исполкома партии "УДАР", народный депутат Украины VII-VIII созывов, возглавлявший Комитет ВРУ по вопросам семьи, молодежной политики, спорта и туризма две каденции подряд Артур Палатный. Он отметил, что уровень заболеваемости Covid-19 истощает медицинскую систему Киева, а потому граждане должны быть ответственными.

"Хочется нам или нет, но локдаун сейчас действительно оправдан и жизненно необходим.

Заполненность киевских больниц в среднем превышает 77%. Но некоторые уже переполнены. Вчера я был в больнице, которая заполнена на 110%. Если эту волну не удастся сбить, медучреждения и врачи не смогут принимать больных. А их становится больше и больше", – отметил Палатный.

По его словам, если в начале пандемии с 10 Covid-положительных пациентов госпитализировали двух, то сейчас в госпитализации нуждаются 7 из 10, а врачи уже работают на пределе человеческих возможностей.

В таких реалиях Палатный назвал локдаун возможностью выиграть время, пока не начнется настоящая массовая вакцинация.

Палатный – соратник Кличко по политической деятельности и один из самых близких друзей

"Киевсовет уже несколько месяцев просит Кабмин разрешить лечить больных в ведомственных больницах, а это 10 000 коек. Пока чиновники думают, столичная власть предпринимает огромные усилия, чтобы увеличить коечный фонд своими силами. В срочном режиме город обустраивает кровати, ремонт системы подачи кислорода, нанимает медицинский персонал", – рассказал председатель исполкома "УДАРа".

В связи с тяжелой ситуацией он призвал население соблюдать правила карантина: правильно носить маски и придерживаться социальной дистанции.

Также Палатный отметил поддержку столичной властью малого и среднего бизнеса путем создания дополнительных компенсаторов и преференций.

"Владельцам заведений общественного питания уменьшена сумма долевого участия в содержании объектов благоустройства с нынешних 50% до 1 гривны. Есть программа компенсаций процентов по кредитам предпринимателей, к которой расширили доступ. Плата за наружную рекламу и рекламу на коммунальном транспорте снижена до 50%", – перечислил он.

Кроме того, владельцев авто освободили от оплаты за парковку на площадках КП "Киевтранспарксервис". По мнению нардепа, эти шаги должны помочь предпринимателям пережить локдаун.

"Призываю киевлян поддерживать локальные магазинчики и лавочки гривной и помнить: спущенная на подбородок маска или вылазка компанией на шашлыки может обернуться для кого-то трагедией. Давайте беречь себя и окружающих. Давайте дадим врачам возможность справиться с этим", – обратился Палатный к жителям столицы.

Уровень заболеваемости Covid-19 истощает медицинскую систему Киева
Столичная власть предпринимает шаги для помощи бизнесу
В срочном режиме город обустраивает кровати, ремонт системы подачи кислорода, нанимает медицинский персонал

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