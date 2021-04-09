Кличко: вимагаю запровадити локдаун по всій країні

У п'ятницю, 9 квітня, мер Києва Віталій Кличко закликав уряд запровадити локдаун по всій країні у зв'язку з погіршенням ситуації з поширенням коронавірусної хвороби.

Про це він заявив на щоденному пресбрифінгу

"Україна сьогодні – в трійці європейських країн за кількістю хворих за добу і кількістю смертей від COVID-19. Тільки з початку цього місяця, з 1 квітня, в країні померли 3556 людей. У Києві померли – 392 хворих. Це за 9 днів! Така страшна динаміка розповзання вірусу… Скільки ще людей повинні захворіти, скільки померти, щоб уряд, центральна влада зрозуміли, що потрібні негайні заходи на державному рівні?! Інакше, ще й в умовах відсутності масового вакцинування, країну чекає катастрофа. Тому, я звертаюся до уряду невідкладно розглянути питання про запровадження загальнонаціонального локдауну! Справжнього. З обмеженням пересування між регіонами країни, з контролем за дотриманням суворих правил", – наголосив Кличко.

Він також підкреслив, що багато людей не дотримуються протиепідемічних правил в умовах суворих обмежень.

Як раніше повідомляв OBOZREVATEL, якщо в Києві не покращиться ситуація з поширенням коронавірусу, то суворий локдаун можуть продовжити до 10 травня.