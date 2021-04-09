У Кличка розповіли про вжиті кроки і компенсатори, що допомогають Києву пережити локдаун

Рішення щодо запровадження нинішнього локдаун в Києві є виправданим і життєво необхідним, оскільки наразі у місті спостерігається найгірший спалах з початку пандемії. Водночас столична влада вживає всіх заходів для підтримки громадян, малого та середнього бізнесу.

Про це у своєму Telegram-каналі написав голова виконкому партії "УДАР", народний депутат України VII-VIII скликань, який очолював Комітет ВРУ з питань сім’ї, молодіжної політики, спорту і туризму дві каденції поспіль Артур Палатний. Він наголосив, що рівень захворюваності на Covid-19 виснажує медичну систему Києва, а тому громадяни мають бути відповідальними.

"Хочеться нам чи ні, але локдаун зараз дійсно виправданий і життєво необхідний.

Заповненість київських лікарень в середньому перевищує 77%. Але деякі вже переповнені. Вчора я був у лікарні, що заповнена на 110%. Якщо цю хвилю не вдасться збити, медзаклади і лікарі не зможуть приймати хворих. А їх стає більше і більше", – зазначив Палатний.

За його словами, якщо на початку пандемії з 10 Covid-позитивних пацієнтів госпіталізували двох, то зараз госпіталізації потребують 7 з 10, а лікарі вже працюють на межі людських можливостей.

У таких реаліях Палатний назвав локдаун можливістю виграти час, допоки не розпочнеться справжня масова вакцинація.

"Київрада вже декілька місяців просить Кабмін дозволити лікувати хворих у відомчих лікарнях, а це +10 тисяч ліжок. Поки урядовці думають, столична влада вживає величезних зусиль, аби збільшити ліжковий фонд своїми силами. В терміновому режимі місто облаштовує ліжка, ремонтує системи подачі кисню, наймає медичний персонал", – розповів голова виконкому "УДАРу".

У зв'язку з важкою ситуацією він закликав населення дотримуватися правил карантину: правильно носити маски та дотримуватися соціальної дистанції.

Також Палатний наголосив на підтримці столичною владою малого та середнього бізнесу шляхом створення додаткових компенсаторів та преференцій.

"Власниками закладів громадського харчування зменшена сума пайової участі в утриманні об'єктів благоустрою з нинішніх 50% до 1 гривні. Є програма компенсацій відсотків за кредитами підприємців, до якої розширили доступ. Плата за зовнішню рекламу та рекламу на комунальному транспорті знижена до 50%", – перерахував він.

Крім того, власників авто звільнили від оплати за паркування на майданчиках КП "Київтранспарксервіс". На думку нардепа, ці кроки мають допомогти підприємцям пережити локдаун.

"Закликаю киян підтримувати локальні магазинчики і крамнички гривнею та пам’ятати: спущена на підборіддя маска чи вилазка компанією на шашлики може обернутися для когось трагедією. Давайте берегти себе і оточуючих. Давайте дамо лікарям можливість впоратися з цим", – звернувся Палатний до жителів столиці.

Як повідомляв OBOZREVATEL: