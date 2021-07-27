Центр Киева парализовали пробки из-за Крестного хода: где не проехать. Карта

В Киеве во вторник, 27 июля, мероприятия по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси спровоцировали многочисленные пробки. На некоторых улицах автомобили едут крайне медленно.

Об этом свидетельствуют данные Google Maps. Часть дорог перекрыты из-за проведения Крестного хода (чтобы посмотреть видео, проскролльте до конца страницы).

Так, пробки образовались на бульварах Леси Украинки и Тараса Шевченка, на Набережном шоссе от моста Патона и до Почтовой площади, на Гаванском мосту, на Набережно-Крещатицкой и Набережно-Рыбальской улицах.

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Из-за перекрытых дорог серьезные проблемы с трафиком наблюдаются на улицах Мечникова, Институтской и прилегающих улицах, Кловском спуске, Михаила Емельяновича Павленка и Владимирской.

Кроме того, пробки сковали движение на улицах Верхний и Нижний Вал, а также прилегающих к ним улицах.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, что в Киеве во вторник, 27 июля, пройдут мероприятия по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси.