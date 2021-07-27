Верующие без масок и много полиции: в Киеве стартовала подготовка к Крестному ходу в честь 1033-летия Крещения Руси. Фото и Ви

Олег Тимченко
Олег Тимченко
Жизнь столицы
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Прихожан доставляли автобусами

В Киеве во вторник, 27 июля, пройдут мероприятия по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси. Несмотря на то, что основные мероприятия запланированы на 13:00, правоохранители перекрыли центр столицы еще в 6:00.

Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. Прихожане Украинской православной церкви Московского патриархата с самого утра начали собираться в районе Европейской площади и Владимирской горки.

Автомобили полиции на улице Крещатик.

Подходы к этим локациям были перекрыты усиленными нарядами правоохранителей и при этом всех проверяли на наличие запрещенных предметов. В частности, один из таким пунктов пропуска находится на улице Крещатик между Майданом Назалежности и Европейской площадью.

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Как сообщили OBOZREVATEL в полиции, по состоянию на 10:30 никаких инцидентов зафиксировано не было.

Кордон полиции возле Майдана Незалежности.

Паломников УПЦ МП доставляли к Владимирской горке на автобусах. Впрочем, часть из них добирались на место самостоятельно.

Верующие идут к Владимирской горке.
Верующие привезли на Крестный ход детей.
Практически все паломники без масок.

Некоторые верующие привезли с собой детей, но практически все прибывшие были без защитной маски.

Проход к Владимирской горке перекрыт.
Верующих привозили на автобусах.

В парке с самого утра верующие начали занимать места поближе к памятнику Владимиру Великому. Одни паломники сидят на лавочках, а другие – на земле на покрывалах или карематах. Среди верующих замечено большое количество людей, которые просили милостыню.

Среди верующих много людей, которые просят милостыню.
Паломники собираются поближе к месту проведения молебна.
Паломники направляются к памятнику Владимиру Великому.
Верующие в ожидании Крестного хода.

Учитывая жару, организаторы мероприятия устроили бесплатную раздачу воды. Этим занимаются монахини.

Монахини бесплатно раздавали воду всем желающим.
Прихожане расположились на земле в ожидании молебна .

Также возле места проведения молебна находится большое количество сотрудников СМИ, а местность вокруг памятника буквально опутана кабелями для видеокамер.

Ранее OBOZREVATEL сообщал, в Киеве 27 июля правоохранители усилили меры безопасности в столице в связи с мероприятиями по случаю празднования 1033-летия Крещения Киевской Руси.

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