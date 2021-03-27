ТОП-5 страшнейших пожаров в истории Киева: от князей-сепаратистов до поджога кинотеатра 'Жовтень'. Фото

Недавно в Киеве произошел пожар в историческом здании на улице Саксаганского. Этот дом горит уже второй раз. В 2015 году при тушении огня здесь погибло 2 спасателя.

В сводках новостей мы ежедневно читаем о пожарах. То сарай загорелся, то дом. Но за свою полуторавековую историю наш город переживал и куда более страшные пожарища. Его громили, уничтожали местных жителей, но он всегда возрождался и сохранял свой величественный облик, определенный еще во времена Киевской Руси.

Корреспондент OBOZREVATEL собрал ТОП-5 пожаров, которые навсегда останутся в памяти киевлян.

Унижение святынь и лицемерие: взятие Киева Андреем Боголюбским в 1169 году. Этот поджег Киева – преступление, сродни варварству, которое причинило городу монголо-татарское иго. И самое страшное в этой истории, то что его совершил князь, который считал себя защитником православной веры.

Он замахнулся на первопрестольный город, сакральный центр восточных славян – Киев. По утверждению украинского историка Михаила Грушевского, коалиция князей северной Руси (Владимиро-Суздальское княжество и другие - Ред.) решили уничтожить Киев, как центр древнерусского государства. И это было сделано с особой жестокостью.

В марте 1169 года коалиция из 11 князей собралась у Вышгорода и пошла на Киев. Город смело держал оборону несколько дней, но сдался 8 марта. Однако, это не помешало Боголюбскому несколько дней уничтожать святыни и его жителей. Под немилость попали все – и бояре, и женщины с детьми. Несколько дней город полыхал, храмы и дворцы были разграблены.

Ипатьевская летопись сообщала, что несмотря на разрушения каменные храмы города устояли. "А поганые зажгли монастырь Пресвятой Печерской Богородицы, но Бог молитвами Святой Богородицы оберег его от такой беды. И было в Киеве стенание, и туга, и скорбь неутешная, и слезы непрестанные. Все же это случилось из-за наших грехов", – говорилось в историческом документе.

После страшнейшего разгрома, Боголюбский оставил на княжение в Киеве своего сына Глеба, однако последнему удержать престол не удалось. Власть вернул себе здешний князь Мстислав Изяславич.

Кстати, князь-сепаратист и борец"за веру" совершил неудачный поход на Киев в 1173 году, а в следующем году его убили приближенные бояре.

После разрушения Киева в 1169 году, город неоднократно поджигали и уничтожали. Но были пожарища и в мирные времена. Великая трагедия произошла на Подоле в 1811 году...

Великий пожар 1811 года: Подол навсегда стал другим.

Подол начала ХІХ века представлял собой оживленный район с хаотичной, преимущественно деревянной застройкой. Хотя и существовали каменные церкви и дома, но их было совсем немного. Лето 1811 года было необычайно жарким, до того, что в некоторых колодцах киевлян пересохла вода. 9 июля, в полдень, во дворе мещанина Антона Овдиева возник пожар, который превратился в большой огонь. Загорелся весь Подол.

Пожарище продолжалось два дня. По официальным данным в огне погибло больше 30 людей, много животных, а также уничтожены тысячи построек. Властями была создана специальная комиссия призванная помочь пострадавшим. Для этого потерпевших, в зависимости от их имущественного положения, разделили на три категории и начали выделять деньги, а также стройматериалы.

Благо большинство церквей, несмотря на разрушения сохранились.

Реакция на пожар была на высочайшем уровне. Император Александр I писал киевскому военному губернатору Милорадовичу "...соболезнуя о участи, постигшей жителей сего города, повелеваю вам немедленно сделать все зависящие от вас распоряжения для облегчения треб их, я буду ожидать донесения вашего о тех, которые более прочих потерпели, а равно и о способе вспомоществования, который вы признаете для них приличным…"

Уже к 1812 году в Санкт-Петербурге утвердили проект нового Подола, который отныне должен был строиться по новому плану Главного зодчего Киева Андрея Меленского и одного из главных архитекторов России того периода Уильяма Гесте.

По задумке зодчих, Подол получил регулярную планировку, а также много площадей со зданиями в стиле классицизма.

Несмотря на страшные потери, некоторые старые жилые дома до сих пор сохранились. Их легко узнать по расположению, очень часто они развернуты боком к красной линии улиц.

Уничтожение Крещатика в сентябре 1941 году. Еще одна великая киевская трагедия, в результате которой облик исторической части центра города был частично утрачен, а также уничтожены мосты и коммуникации. До сих пор доподлинно неизвестно, кто совершил это подлое преступление. Хотя многие современные историки полагают, что это дело рук советских властей.

Подтверждение тому "тактика выжженной земли", которая практиковалась советской властью всю Вторую мировую войну. Также доподлинно известно, что при отступлении советская власть приказала заминировать важные объекты города.

Однако, нельзя не учитывать и тот факт, что нацисты также занимались диверсиями и часто создавали провокации дабы расстрелять ни в чем не повинных людей. В этой истории самое страшное, что был причинен огромный ущерб историческому центру города, погибло много людей.

22 сентября немцы начали разминировать административные здания и объекты инфраструктуры, однако в городе было так много взрывчатки, что в спешном порядке навести порядок не удавалось. 24 сентября сооружение "Детского мира" на углу Крещатика и Прорезной, 28/2, куда население, по приказу оккупационных властей, сдавало радиоприемники, взорвалось, а пожарище распространилось на соседние дома.

Во многих домах хранились бутылки с зажигательной смесью и керосиновые лампы, потому огонь быстро распространился на соседние здания. К тому же, большинство из них имели деревянные перекрытия.

Сгорели отели, библиотеки, консерватория, огромное количество документов и антиквариата. На следующий день немцы организовали эвакуацию жителей здешних домов, попутно некоторые дома взрывали, чтобы остановить распространения огня. Правда пожар продолжался до 29 сентября.

Также сильно пострадал и самый высокий жилой дом УССР, небоскреб Гинзбурга. От него осталась лишь коробка, которую окончательно снесли в 1950-х годах, а на его месте построили другой небоскреб – отель "Украина" (ранее "Москва", - Ред).

Пожар 1943 года: Университет в руинах и опустевший город. Когда советские войска 6 ноября 1943 года зашли в город, то он представлял собой жалкое зрелище – при уходе из города, немцы взорвали Красный корпус университета имени Тараса Шевченко, здание дома Обороны, бывший Институт благородных девиц, вырубили тысячи деревьев в ботсадах и парках. Город тлел, а обугленные стены зданий вызывали ужас.

И только усилиями архитекторов дореволюционной закалки, таких как Павел Алешин, удалось восстановить здания Университета, Дома Учителя (тогда Музей им. Ленина, - Ред.).

Также быстро начали разбирать руины Крещатика и восстанавливать его.

Кинотеатр "Жовтень" спасли всем миром. Это пожар, к счастью, обошелся без жертв, но стал настоящей трагедией не только для сотрудников культурного учреждения, но и киевлян. За 80 лет своего существования, он успел стать одним из самых любимых кинозалов города. Здесь всегда показывали самые интересные и уникальные фильмы. У сквера возле кинотеатра влюбленные назначали свидания, а сколько признаний в любви видели эти стены!

29 октября 2014 года в зал "Гегемон" неизвестные мужчины подбросили дымовую шашку, из-за чего начался серьезный пожар. Пламя практически полностью уничтожило культовый кинозал. Спасатели пытались потушить огонь в течении двух суток.

И все-таки "Жовтень" спасли. Собирали деньги, как говорится, всем миром. И собрали. Киевсовет и КГГА скооперировались и выделили большую часть средств на восстановление здания, а также признали конструктивистское сооружение памятником архитектуры.

Примечательно, что в поджоге подозревали студентов исторического факультета одного из киевских ВУЗов.

И все же, несмотря на нелегкую историю, огромное количество потерь наш город сумел восстать из пепла и возобновить некоторые утраченные памятники.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве, во время протестов 20 марта, был изуродован облик здания Офиса президента. По заверению представителей ОП, протестующие нанесли ущерб зданию на 2 миллиона гривен. К 27 марта весь фасад был отмыт от надписей, а окна и двери заменены.