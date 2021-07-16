Тоннель почти готов: в Киеве показали, как идет строительство на Виноградарь. Видео

В Киеве отчитались о ходе строительства двух станции метро в сторону жилого массива Виноградарь. Две станции "Мостицкая" и "Проспект Правды" планируют открыть до конца 2021 года.

Видео с места строительных работ опубликовало акционерное общество "Киевметрострой" на своем YouTube-канале. В подрядчика подчеркнули, что все работы выполняются согласно договору и утвержденной проектно-сметной документацией (чтобы посмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

"На строительстве ветки киевского метрополитена в сторону жилого массива Виноградарь, завершается возведение правого перегонного тоннеля, который соединит будущую станцию "Мостицкая" и имеющуюся конечную на линии – "Сырец". Сейчас тоннелепроходческому комплексу "Галина" осталось преодолеть около 140 метров", – рассказали в АО "Киевметрострой".

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После этого "Галину" разберут в демонтажном стволе возле станции "Сырец", перевезут и вновь соберут на строительной площадке №214 для сооружения левого перегонного тоннеля от станции "Сырца" в направлении "Мостицкой".

Кроме того, активные работы ведутся и на открытых участках ветки метро.

"Ведутся работы по перекладке инженерных сетей (электричество, канализация, водопровод и т.д.). Продолжается устройство "стены в грунте", разработка котлованов и вывоз грунтов, а также другие сопроводительные строительные работы", – резюмировали в генподрядчика.

Напомним, городские власти и руководство коммунального предприятия "Киевский метрополитен" требуют от исполнителя соблюдения сроков строительства и своевременного завершения всех предусмотренных работ, как это и было запланировано – до конца 2021 года.

Отметим, что для новых станций подземки в столице решили приобрести 10 поездов со сквозным проходом стоимостью 50 миллионов евро.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца года в столице планируют открыть автосообщение на Подольско-Воскресенском мостовом переходе.