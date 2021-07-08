Метро на Виноградарь в Киеве: в подземке заявили, что строительство идет по графику

В Киеве строительство двух станций метро "Мостицкая" и "Проспект Правды" идет по графику. Строительные работы выполняет акционерное общество "Киевметрострой"

Об этом сообщили в Киевской городской государственной администрации. Там отметили, что никаких обращений от подрядчика по поводу переноса сроков не поступало.

"Подрядная организация АО" Киевметрострой "не обращалась к нам по изменению сроков, предусмотренных договором", – заявил начальник КП "Киевский метрополитен" Виктор Брагинский.

Он также добавил, что городские власти и метрополитен требуют от исполнителя соблюдения сроков строительства и своевременного завершения всех предусмотренных работ, как это и было запланировано – до конца 2021 года.

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Сейчас строительство Сырецко-Печерской линии от станции "Сырец" до станции "Проспект Правды" происходит на шести площадках. В частности от будущей станции "Мостицкая" к будущей станции "Проспект Правды" работает уникальный тоннелепроходческий щит "Галина". Финансирование проекту из бюджета проводится в предусмотренном объеме.

Как сообщал OBOZREVATEL, до конца года в столице планируют открыть автосообщение на Подольско-Воскресенском мостовом переходе.