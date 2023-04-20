Таинственная вспышка в Киеве остается загадкой: в NASA опровергли падение спутника над столицей

В американском космическом агентстве NASA заявили, что вспышка над Киевом ночью 19 апреля не была падением его спутника RHESSI. В атмосферу действительно должен был входить этот аппарат, однако траектория его падения несопоставима с координатами Киева, да и вообще Украины. Более того, вход в тот день не был осуществлен.

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Об этом заявил представитель Управления коммуникаций NASA Роб Маргетта. По его словам, спутник в данный момент был на орбите, сообщает ВВС.

"Спутник все еще находился на орбите в момент наблюдения вспышки и вернется в атмосферу Земли ночью", – сказал Маргетта.

Он подчеркнул, что NASA и министерство обороны США продолжают отслеживать RHESSI.

Отметим, космический аппарат RHESSI, используемый для наблюдения за солнечными вспышками, был запущен на низкую околоземную орбиту в 2002 году и выведен из эксплуатации в 2018 году.

Как известно, 19 апреля в пределах Киева в небе наблюдалось яркое свечение воздушного объекта. По предварительной информации, это явление явилось результатом падения на Землю космического спутника NASA.

В то же время в Воздушных силах ВСУ информацию о космическом спутнике не подтвердили.

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