"А спутники можно Patriot сбивать?" В сети прокатилась волна мемов и шуток после странных вспышек в Киеве. Фото

В Украине в среду, 19 апреля, после того, как жители Киева увидели яркую сине-зеленую вспышку в небе и странный след от летящего объекта, появилось множество шуток и мемов. Интернет-пользователи смеются, что это были инопланетяне, спутник, сбитый нашей ПВО, или терминатор, который теперь бродит по столице.

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Необычное событие, настоящая природа которого пока что неизвестна, вызвало большой резонанс. Меньше чем через час после беззвучного "взрыва" в небе в социальных сетях уже публиковали шутки о том, что произошло.

Что вышло у "народных комиков", смотрите дальше:

Напомним: вечером 19 апреля над Киевом все небо на несколько секунд было освещено голубым (или зеленым, кому как показалось) и стало светло, как днем. Также было видно какой-то объект с горящим хвостом – что то похожее на комету. При этот звука взрыва не было (хотя в интернете есть сообщения, якобы в пригороде кто-то слышал что-то похожее не взрыв). После этого была объявлена воздушная тревога.

Как сообщал OBOZREVATEL, в КГГА озвучили свою версию события. Мол, явление стало результатом падения на Землю космического спутника NASA. Сигнал тревоги был объявлен, чтобы не допустить жертв от падения обломков небесного тела, системы ПВО не применялись.

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