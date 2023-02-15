Суд вынес решение относительно "храма-МАФа" УПЦ МП возле Музея истории Украины: что известно

Суд вынес решение относительно так называемого "храма-МАФа" возле Национального музея истории Украины. Представителей УПЦ МП обязали освободить земельный участок от незаконно сооруженного здания.

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Об этом в своем Telegram-канале написал Министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко. Сооружение нарушает ансамбль археологического комплекса "Десятинная церковь".

"Суд обязал освободить участок Национального музея истории Украины от незаконно построенного "храма-мафа". Иск Музея удовлетворен. Размещение этого сооружения на земельном участке музея противоречит его целевому использованию. Это нарушает требования пункта "а" части 1 ст. 91 Земельного кодекса", – рассказал Ткаченко.

Министр напомнил, что так называемый храм-киоск находится в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство. Кроме того, это незаконно установленное сооружение нарушает ансамбль исторического археологического комплекса "Десятинная церковь".

"Благодарю всех за честное решение", – резюмировал Ткаченко.

Напомним, в январе этого года в Киеве зарегистрировали петицию, предложив снести "храм-МАФ" УПЦ МП, расположенный возле Национального музея истории Украины. Отмечается, что это здание было незаконно установлено в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО.

Позже стало известно, что министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко поддержал идею сноса "храма-МАФа" УПЦ МП, который находится возле Национального музея истории Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, 9 февраля 2023 года в Киеве был демонтирован памятник советскому генералу Ватутину в Мариинском парке возле здания парламента. Работы продолжались около трех часов.

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