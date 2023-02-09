В Киеве начали работы по демонтажу памятника советскому генералу Ватутину. Фото и видео

В Печерском районе Киева в четверг, 9 февраля, коммунальщики начали демонтаж памятника советскому генералу Николаю Ватутину. Он находится при входе в Мариинский парк на улице Грушевского.

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Об этом сообщил корреспондент OBOZREVATEL. В столице продолжается процесс декоммунизации (чтобы просмотреть видео, доскролльте до конца страницы).

Так, около 12:00 в Мариинском парке коммунальщики начали подготовительные работы к демонтажу памятника Ватутину, установленному на могиле советского генерала в 1948 году.

Рабочие огородили место вокруг монумента и подогнали кран, с помощью которого должны убрать скульптуру. Перезахоронение праха советского генерала пока не планируется.

Николай Ватутин – советский военачальник. В январе-феврале 1944 года, будучи командующим 1-го Украинского фронта, участвовал в борьбе Красной армии против Украинской повстанческой армии. В одном из боев против УПА был подстрелен в левое бедро. Его отправили в больницу в Киеве, где он и умер от сепсиса, вызванного пулевым ранением. Похоронен в столице Украины на территории Мариинского парка.

В ноябре 2014 года Украинский институт национальной памяти включил Ватутина в список отдельных лиц, причастных к борьбе против независимости Украины, организации голодоморов и политических репрессий, именами которых названы улицы в Украине.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Шевченковском районе Киева в среду, 8 февраля, специалисты демонтировали памятник советскому летчику Валерию Чкалову. Во время снятия монумента с пьедестала тот сломался, а окончание работ было встречено аплодисментами.

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