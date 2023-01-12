В Киеве предложили снести "храм-МАФ" УПЦ МП возле Музея истории Украины

В Киеве предложили снести "храм-МАФ" УПЦ МП, который находится возле Национального музея истории Украины. Отмечается, что это здание было незаконно установлено в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО.

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Соответствующая петиция была зарегистрирована на сайте Киевсовета. Чтобы ее рассмотрели, она должна набрать 6 тысяч голосов за 60 дней.

"Снести незаконное сооружение "храма-МАФа" московского патриархата возле Исторического музея (улица Владимирская, 2)", – говорится в обращении.

Как отметил автор петиции, сооружение нарушает следующие нормы и обязательства:

находится в буферной зоне достопримечательностей ЮНЕСКО, где запрещено новое строительство;

нарушает ансамбль археологического комплекса Десятинная церковь;

капитальное сооружение не имеет почтового адреса и потому не может использоваться гражданами, ведь по сути является строительной площадкой.

"Кроме вышеупомянутого заведение, которое находится в сооружении, распространяет антиукраинские нарративы и работает на страну-агрессора уже 14 лет подряд", – отметил автор.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве предложили посылать уведомления о воздушной тревоге на телефоны с помощью СМС. Это, в отсутствие интернета, поможет киевлянам и жителям столицы вовремя уберечь себя от опасности.

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