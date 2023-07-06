Суд отклонил апелляционную жалобу УПЦ МП в отношении Киево-Печерской лавры: известны подробности

Северный апелляционный хозяйственный суд отклонил апелляционную жалобу УПЦ МП. Представители московского патриархата пытались обжаловать судебное решение относительно запрета препятствовать работе комиссии Минкульта на территории Киево-Печерской лавры.

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Об этом сообщили в пресс-службе Министерства культуры и информационной политики Украины. Договор о пользовании имуществом заповедника был расторгнут 29 марта.

"24 апреля 2023 года Хозяйственный суд города Киева удовлетворил заявление Национального заповедника "Киево-Печерская лавра". В нем тот просил запретить УПЦ МП препятствовать работе комиссии Министерства культуры и информационной политики на территории Киево-Печерской лавры до окончания судебного разбирательства иска об устранении пользовании имуществом Заповедника. Не соглашаясь с таким решением суда УПЦ МП подана апелляционная жалоба, в которой просил отменить упомянутое решение Хозяйственного суда города Киева", – сообщили в Минкульте.

В среду, 5 июля, суд оставил апелляционную жалобу УПЦ МП без удовлетворения. То есть московский патриархат не смог обжаловать судебное решение относительно запрета препятствовать работе комиссии Минкульта на территории Национального заповедника "Киево-Печерская лавра".

Напомним, ранее Министерство культуры и информационной политики Украины решило в одностороннем порядке расторгнуть договор с мужским монастырем Свято-Успенской Киево-Печерской лавры. Монахи УПЦ МП должны были покинуть территорию Лавры до 4 июля. Кроме того, Хозяйственный суд Киева отказал УПЦ МП в доступе и проведении богослужений на территории Киево-Печерской лавры. Заседание прошло 13 июня.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киево-Печерскую лавру во вторник, 4 июля, снова прибыла специальная комиссия Министерства культуры Украины. Ее представители собирались опечатывать несколько корпусов заповедника, но им в этом начали препятствовать верующие и монахи УПЦ МП.

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