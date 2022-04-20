Столичная власть назвала количество домов, которые получили критические повреждения

В Киеве специалисты обследуют жилые дома, которые подверглись наибольшим разрушениям в результате ракетных ударов и обстрелов со стороны российских оккупантов. Предварительно, в столице критические повреждения зафиксированы в 10 зданиях.

Об этом сообщили в пресс-службе Киевской городской государственной администрации. Всего в городе было повреждено более 200 зданий.

"В Киеве обследуют жилые дома, подвергшиеся наибольшим разрушениям в результате вражеских ракетных ударов и обстрелов. Наиболее критические повреждения и разрушения конструктивных элементов зафиксированы в десяти жилых домах. Всего в столице в результате обстрелов получили повреждения более 200 зданий. Это жилые дома, школы, детсады, частные дома. Специалисты условно распределили поврежденные здания по группам в зависимости от типа и масштабов разрушений", – уточнили в пресс-службе.

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В КГГА отметили, что специальные городские комиссии работают над привлечением специалистов профильных учреждений. После того, как они предоставят заключение можно будет принимать решение относительно дальнейшей судьбы поврежденных зданий.

"В около ста домах, получивших значительно меньшие разрушения, проведены первоочередные работы. Коммунальные управляющие компании вывезли обломки, закрыли пленкой выбитые окна и балконы, восстановили шиферное покрытие, демонтировали опасные конструкции. Необходимые ремонтные работы будут произведены впоследствии", – резюмировали в пресс-службе.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Бородянке Киевской области восемь разрушенных многоэтажных домов придется демонтировать. Эти здания не подлежат какому-либо ремонту или реконструкции.