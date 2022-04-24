Стало известно, сколько пассажиров перевезла городская электричка Киева с начала войны с РФ

С начала запуска, во время полномасштабной агрессии РФ, городская кольцевая электричка Киева перевезла 270 тысяч пассажиров. При этот 99% отправлений происходило согласно графику.

Об этом сообщили в пресс-службе "Укрзалізниці". Для того, чтобы объехать всю столицу на поезде необходимо всего 110 минут.

"Новая кольцевая электричка ровно месяц курсирует по Киеву! Kyiv City Express в цифрах: 270 тысяч пассажиров, из них рекордные 15 232 в сутки – 20 апреля. Это 20 станций – полное кольцо по Киеву за 110 минут. 99% отправлений по графику", – уточнили в пресс-службе.

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Кроме того, в компании отметили, что для удобства пассажиров был создан специальный чат-бот, который позволят просмотреть расписание поездов и приобрести билеты.

Напомним, в столице возобновили работу трамвайных маршрутов № 1 и 5. Интервал движения составит от 12 до 20 минут, в зависимости от линии. Ранее запустили трамвайный маршрут № 28Д. Транспорт будет курсировать от улицы Милославской до станции метро "Позняки".

15 апреля поезда киевского метро возобновили движение по обоим путям на синей и зеленой линиях.

Как сообщал OBOZREVATEL, в Киеве во время воздушной тревоги будут приостанавливать движение поездов по наземной части линии метро. Кроме того, в эти моменты не будут перевозить пассажиров через Южный мост.