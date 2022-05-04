Стало известно, сколько детей родилось на Киевщине за 69 дней полномасштабной войны

В Киевской области за 69 дней полномасштабного вторжения российских оккупантов родилось 1878 детей. Из них 946 девочек и 932 мальчика

Об этом в Telegram-канале сообщил глава Гуманитарного штаба Киевщины Алексей Кулеба. Только 3 мая в области на свет появилось 34 малыша.

"За 69 дней полномасштабной войны в Киевской области родилось 1878 детей. Из них 946 девочек и 932 мальчика. Сегодня (3 мая – Ред.) на этот свет появилось 34 малыша. 18 девочек и 16 мальчиков", – уточнил Кулеба.

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Напомним, с начала вторжения России в Украину с 24 февраля по 1 апреля 2022 года в нашем государстве родились 21 703 ребенка. При этом отсутствуют данные с отдельных временно оккупированных страной-агрессором территорий Украины.

В Киеве за 55 дней полномасштабного российского вторжения поженились 1800 пар. В этот период родилось 1429 малышей.

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