В Киеве за 55 дней вторжения российских оккупантов поженились 1800 пар

В Киеве за 55 дней полномасштабного российского вторжения поженились 1800 пар. В этот период родилось 1429 малышей.

Об этом рассказал первый заместитель главы Киевской городской государственной администрации Николай Поворозник, передает пресс-служба ведомства. Столица продолжает жить в условиях военного положения.

"Ничто не внушает надежду на победу так, как рождение новой жизни. Город жив! В столице каждый день рождаются новые семьи и новые жизни. За 55 дней после начала широкомасштабного российского вторжения в столице поженились 1800 пар", – рассказал Поворозник.

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По словам чиновника, за аналогичный период в столице родилось 1429 киевлян. Из них 759 мальчиков и 670 девочек. Среди новорожденных киевлян – 32 двойни.

Напомним, с начала вторжения России в Украину с 24 февраля по 1 апреля 2022 года в нашем государстве родились 21 703 ребенка. При этом отсутствуют данные с отдельных временно оккупированных страной-агрессором территорий Украины.

Как сообщал OBOZREVATEL, получить денежную компенсацию за "пакет малыша" сразу после рождения ребенка можно в Дії. Такая услуга появилась в єМалятко. Для этого нужно заполнить в программе заявление и открыть специальный счет в ПриватБанке.