Жизнь побеждает: в Украине с начала вторжения России родилось почти 22 тыс. детей

С начала вторжения России в Украину 24 февраля по 1 апреля 2022 года в нашем государстве родились 21 703 ребенка. Эта цифра не учитывает данные с отдельных оккупированных территорий Украины, откуда невозможно получить данные.

Даже в условиях войны жизнь побеждает. Об этом сообщает Министерство юстиции Украины.

"Жизнь побеждает. С начала российского вторжения – за 35 дней войны – в разных уголках нашей Украины появились на свет почти 22 тысячи малышей. Персонал медицинских учреждений, так же, как и наших ГРАГС, продолжает выполнять свои функции и помогать украинцам", – отметили в Минюсте.

На самом деле, маленьких украинцев родилось больше. Ведь указанная цифра учитывает данные только с территорий, которые остаются под контролем Украины. Ряд исполкомов местных советов в оккупированных населенных пунктах не смог передать данные о своих новорожденных.

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Ранее OBOZREVATEL сообщал, что только в Киеве за 35 дней войны с оккупантами родилось около 990 детей.

При этом российские оккупанты продолжают воевать с самыми беззащитными. По состоянию на начало апреля они убили в Украине 158 детей, ранены 254 ребенка.

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