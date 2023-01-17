Стало известно, сколько дней еще будет стоять в Киеве главная елка Украины

Демонтаж главной елки Украины начнут после Крещения, 20 января. Она находится на Софийской площади в Киеве.

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Об этом OBOZREVATEL сообщил директор "Folk Ukraine" Игорь Добруцкий. Праздничное дерево официально зажгли 19 декабря 2022 года.

"Елку начнут разбирать после Крещения – 20 января. Игрушки (с дерева. – Ред.) пока будут храниться в Добропарке, а затем этот вопрос будет решать администрация", – уточнил Добруцкий.

Напомним, в Киеве гирлянды на главной елке Украины будут включать с 17:00 до 21:00. В этом году возле нее проводятся массовые развлекательные мероприятия, фудкорты и аттракционы. Добавим, в Киеве с 4 по 31 января включительно будут работать пункты приема новогодних елок. Утилизировать деревья можно будет на 17 локациях.

Стоит отметить, что новогоднюю елку впервые засветили в субботу, 17 декабря, на Софийской площади в Киеве. Она засияла буквально на несколько минут, а официальное открытие прошло 19 декабря – в День святого Николая.

Как сообщал OBOZREVATEL, главная новогодняя елка Украины, которую установили, несмотря на полномасштабную военную агрессию РФ, попала в рейтинг лучших в мире. Она оказалась на пятом месте, обогнав Нью-Йорк и Лондон.

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