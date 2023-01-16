Стало известно, как будут отключать свет в Киеве 16 января

В Киеве в понедельник, 16 января, продолжают применять аварийные отключения света. Составленные ранее графики пока не действуют.

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Об этом сообщили в пресс-службе "ДТЭК Киевские электросети". Жителей столицы призывали потреблять электроэнергию экономно.

"Уважаемые клиенты! В Киеве происходят экстренные отключения света. Графики стабилизационных отключений, которые были составлены ранее, пока не действуют. Энергетики ДТЭК вместе со специалистами НЭК "Укрэнерго", другими экстренными службами и органами государственной власти делают все возможное для скорейшей стабилизации ситуации. Верим в победу!", – говорится в сообщении.

Проверить наличие текущих отключений можно перейдя по ссылке.

Следует отметить, что последние обстрелы российских кафиров объектов критической инфраструктуры Украины привели к значительному дефициту генерации в энергосистеме. Украинцев предупредили, что отключения света могут быть продолжительными практически во всех регионах.

Добавим, украинцы, если им отключают электроэнергию на длительное время или не по графику, могут пожаловаться в контролирующие органы. Наказать оператора распределительной системы (облэнерго) может профильная Нацкомиссия по энергетике и коммунальным услугам (НКРЭКУ). О том, когда и как можно пожаловаться, читайте в материале OBOZREVATEL.

Как сообщал OBOZREVATEL, эксперты назвали три сценария блекаута, который готовят Украине оккупанты. По самому худшему из них предполагается полное отсутствие электроэнергии сроком до семи дней.

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