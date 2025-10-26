'Соседи задохнулись': киевлянка рассказала о последствиях атаки оккупантов на Киев. Видео

В результате вражеской атаки в ночь на 26 октября в Киеве погибли три человека. Двое из жертв российского удара – 46-летняя женщина и ее 19-летняя дочь.

Киевлянки спрятались во время тревоги в ванной комнате – и задохнулись от дыма. Об этом рассказала дочь соседки погибших в комментарии 5 Каналу.

Что известно

Как рассказала собеседница журналистов по имени Генриета, в пораженный "Шахедом" дом в Деснянском районе она приехала, как только узнала об ударе: в этой многоэтажке живут ее мама и тетя (1938 и 1939 года рождения).

"Это очень страшно. Мне когда сын позвонил – это просто ужас", – не может сдержать эмоций женщина.

Она также рассказала, что знала погибших маму с дочкой: они жили в квартире напротив той, где живет мама Генриеты.

"Задохнулись... Боже, я их знаю, с детства", – говорит киевлянка.

Она добавила, что ее мама, несмотря на пережитое, держится.

"У меня мама оптимистка. Этот оптимизм помогает. Если бы она была такая, как я... У меня сейчас все трясется... А она... Я говорю: "Мам, как ты?" – "Все хорошо!" – добавила Генриета.

Некоторые СМИ со ссылкой на очевидцев также сообщили, что погибшие мама и дочь задохнулись, когда прятались в ванной комнате во время атаки войск РФ.

О том, что среди жертв российского удара – мама и дочь, рассказал министр внутренних дел Украины Игорь Клименко.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что ночью россияне нанесли удары по Киеву. Повреждены жилые дома. По состоянию на 8 часов утра было известно о 29 пострадавших, среди которых – семеро детей, и трех погибших.

Накануне столица также находилась под вражеской атакой, на город захватчики направили дроны и баллистику. В нескольких районах Киева вспыхнули масштабные пожары, сообщалось о двух погибших и 13 раненых.

